  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:12
47
lizapoluda
Код вставки плеера

В Выборге представили туристический проект "Суворов"

0 0

О целях мероприятий рассказала Марина Птушко.

В Выборге прошла презентация экскурсионного проекта "Суворов". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 
Мероприятия состоялось в рамках проекта сотрудничества России и Финляндии. В нем принимают участие представители комитета Ленобласти по туризму, ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр", АНО "МКК "Выборгский центр поддержки предпринимательства", НП "Лосевский курорт" и университета ИТМО. Презентацию оценили члены туристического сообщества. 


Проект подразумевает посещение объектов, связанной с жизнью великого полководца. В перечень объектов, связанных с биографией Суворова, входят Выборгский замок, Анненские укрепления, Петровский парк, Театральная и Петровская площади, и площадь Выборгских полков. 


По словам директора центра поддержки предпринимательства Марины Птушко, проект "Суворов" нацелен на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также разработка маршрутов в Выборгском районе. 
Известно, что мероприятия в рамках проекта стартовали еще в начале весны. Его завершение запланировано на июль. 


Ранее мы рассказали о том, что в  августе пройдет фестиваль "Средневековые дни в Выборге".


Фото и видео:  Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии