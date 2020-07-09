В Выборге представили туристический проект "Суворов"

О целях мероприятий рассказала Марина Птушко.

В Выборге прошла презентация экскурсионного проекта "Суворов". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мероприятия состоялось в рамках проекта сотрудничества России и Финляндии. В нем принимают участие представители комитета Ленобласти по туризму, ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр", АНО "МКК "Выборгский центр поддержки предпринимательства", НП "Лосевский курорт" и университета ИТМО. Презентацию оценили члены туристического сообщества.



Проект подразумевает посещение объектов, связанной с жизнью великого полководца. В перечень объектов, связанных с биографией Суворова, входят Выборгский замок, Анненские укрепления, Петровский парк, Театральная и Петровская площади, и площадь Выборгских полков.



По словам директора центра поддержки предпринимательства Марины Птушко, проект "Суворов" нацелен на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также разработка маршрутов в Выборгском районе.

Известно, что мероприятия в рамках проекта стартовали еще в начале весны. Его завершение запланировано на июль.



Ранее мы рассказали о том, что в августе пройдет фестиваль "Средневековые дни в Выборге".



Фото и видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО