В августе пройдет фестиваль “Средневековые дни в Выборге”

Мероприятие будет длиться почти неделю.

В Ленобласти объявили поиск организатора летнего фестиваля "Средневековые дни в Выборге". Ожидается, что мероприятие пройдет с 19 по 23 августа. Информация об этом появилась на RosTender.info.

Организатор будет выбран на конкурсной основе выборгским музеем-заповедником. Руководство готово выделить 9,9 миллионов рублей.

Уже выбрана площадка для фестиваля – он пройдет в "Верхнем дворе" Замка, а также в фортификационном комплексе "Кронверк. В рамках программы зрители могут посетить рыцарский турнир, ярмарку и средневековый театр. Кроме того, на сцене прозвучат средневековые мотивы в исполнении профессиональных музыкантов.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" прошел импровизированный скрипичный концерт.

Фото: Piter.TV