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В парке "Монрепо" прошел импровизированный скрипичный концерт

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Перед отдыхающими выступила Ольга Кочнева.

В четверг, 9 июля, в выборгском музее-заповеднике "Парк Монрепо" состоялся небольшой концерт с участием скрипачки Ольги Кочневой. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.

Музыкант выступила в павильоне "Храм Нептуна" со своими авторскими композициями и импровизациями.

Подписчики и очевидцы оценили выступление по достоинству.


Ранее мы рассказали о том, что кот Ахилл познакомился с выборгскими собратьями в лавке Рыжей Лапки.

Видео: ВКонтакте / monrepovyborg

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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