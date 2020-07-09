В парке "Монрепо" прошел импровизированный скрипичный концерт

В четверг, 9 июля, в выборгском музее-заповеднике "Парк Монрепо" состоялся небольшой концерт с участием скрипачки Ольги Кочневой. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.
Музыкант выступила в павильоне "Храм Нептуна" со своими авторскими композициями и импровизациями.
Подписчики и очевидцы оценили выступление по достоинству.
Ранее мы рассказали о том, что кот Ахилл познакомился с выборгскими собратьями в лавке Рыжей Лапки.
Видео: ВКонтакте / monrepovyborg
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