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Кот Ахилл познакомился с выборгскими собратьями в лавке Рыжей Лапки
Сегодня, 13:37
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Кот Ахилл познакомился с выборгскими собратьями в лавке Рыжей Лапки

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Петербургский оракул гостит у сестры своей хозяйки.

Любимец петербуржцев кот Ахилл на два дня стал гостем Выборга. Пушистый предсказатель навестил местную лавку Рыжей Лапки, чтобы проведать местных питомцев - Кузьму Вольдемаровича и Чусю Табакерковну. Об этом сообщает газета "Выборг".

На 9 июля у оракула запланирована встреча с котом Филимоном, проживающему в Выборгском замке.

Путешествие состоялось благодаря нынешней хозяйке Ахилла – ветеринару эрмитажных обитателей Анне Кондратьевой. Она же основала знаменитую "Республику кошек". Недавно сестра женщины переехала в Выборг. Знаменитого любимца решили взять за компанию.

Ранее мы рассказали о том, что скамье-лосю в Выборге заменили рога.

Фото: Instagram / achillcat, газета "Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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