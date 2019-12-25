Кот Ахилл познакомился с выборгскими собратьями в лавке Рыжей Лапки

Петербургский оракул гостит у сестры своей хозяйки.

Любимец петербуржцев кот Ахилл на два дня стал гостем Выборга. Пушистый предсказатель навестил местную лавку Рыжей Лапки, чтобы проведать местных питомцев - Кузьму Вольдемаровича и Чусю Табакерковну. Об этом сообщает газета "Выборг".

На 9 июля у оракула запланирована встреча с котом Филимоном, проживающему в Выборгском замке.

Путешествие состоялось благодаря нынешней хозяйке Ахилла – ветеринару эрмитажных обитателей Анне Кондратьевой. Она же основала знаменитую "Республику кошек". Недавно сестра женщины переехала в Выборг. Знаменитого любимца решили взять за компанию.

Ранее мы рассказали о том, что скамье-лосю в Выборге заменили рога.

Фото: Instagram / achillcat, газета "Выборг"