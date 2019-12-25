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Скамье-лосю в Выборге заменили рога
Сегодня, 9:41
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lizapoluda

Скамье-лосю в Выборге заменили рога

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Полюбившийся туристами объект не выдержал повышенного внимания.

Мастера из Петербурга прибыли в Выборг, чтобы починить одну из главных современных достопримечательностей города - скамейку в виде лося. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

У деревянного сохатого сломались рога - многие туристы использовали их, чтобы сделать эффектное фото. Как выяснилось, хрупкие детали не выдержали напора отдыхающих.

В итоге арт-объект был успешно восстановлен. Реставраторы обратились к местным жителям и гостям Выборга с просьбой беречь городские объекты и помнить, что заветную фотографию хотят сделать слишком много людей, что и приводит к подобным последствиям.

Ранее мы рассказали о том, что в Салакка-Лахти снова запущен фонтан на воде.

Фото: ВКонтакте / vyborg_news

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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