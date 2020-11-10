В Красносельском поселении подвели итоги за 2020 год

На собрании присутствовали представители ЗакСа Ленобласти, администрации Выборгского района, местные депутаты, руководители предприятий.

Глава администрации муниципального образования Михаил Торопов подвел итоги социально-экономического развития МО "Красносельское сельское поселение" за 2020 год и рассказал о планах на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На собрании присутствовали представители ЗакСа Ленобласти, администрации Выборгского района, местные депутаты, руководители предприятий.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" четыре семьи из поселка получили субсидии на индивидуальное жилищное строительство.

В прошлом году был сформирован земельный участок под строительство многоквартирного дома в поселке Коробицыно, в том числе, для молодых специалистов и семей.

Уже в этом году запланировано предоставление земельных участков семи многодетным семьям в соответствии с областным законом № 105-оз.

В рамках программы по "Благоустройству поселения"" более 4,2 миллиона рублей были потрачены на ремонт уличных фонарей, на уборку нелегальных свалок. К 75-ой годовщине Великой Победы было проведено благоустройство семи братских захоронений в поселках Красносельское, Климово, Кирилловское, Лейпясуо, Грибное и Глубокое.

В прошлом году было потрачено более 7,6 миллиона рублей на проектные работы по газоснабжению поселка Красносельское. После конкурса в этом году планируется начать строительство распределительного газопровода.

В 2021 году в планах переход на новую линию водоснабжения, установка двух станций водоочистки контейнерного типа в Красносельском и Кирпичном. В Красносельском при этом уже началось строительство канализационных очистных сооружений. Закончить работы планируется уже в этом году.

Также были сформированы земельные участки в Красносельском под строительство пожарного депо и Кирилловском – для создания поисково-спасательного поста.

На ремонт дорог в прошлом году было потрачено более 4,3 миллиона рублей. По просьбам местных жителей в 2020 году в Красносельском была отремонтирована баня, на это ушло 1,2 миллиона рублей.

За счет средств депутатов ЗакСа Ленобласти в целях популяризации здорового образа жизни были установлены спортивные тренажеры в спортивном зале Дома культуры п. Красносельского на сумму более 1,5 млн руб.

В этом году продолжится ремонт Дома культуры, реконструкция сетей уличного освещения в ряде населенных пунктов, а в Красносельском и Кирпичном обновятся детские игровые площадки.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО