Нарколог дал советы по восстановлению печени после праздников

По словам медика, чем дольше были нагрузки на печень, тем больше времени ей понадобится на восстановление.

После новогодних праздников важно дать печени восстановиться. Для начала нужно отказаться от алкоголя, жирной, жареной пищи. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.

Необходимо остановить употребление алкоголя. <…> Важно также отказаться от жирного, острого, жареного – всего того, что вредит печени. Алексей Казанцев, нарколог

По словам медика, чем дольше были нагрузки на печень, тем больше времени ей понадобится на восстановление. Чтобы помочь своему организму, можно принимать витамины и гепатопротекторы.

Необходимы витамины группы B, аскорбинка, обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Пить больше минералки и есть щелочные продукты. Алексей Казанцев, нарколог

Для более детального анализа состояния печени нужно обратиться к гепатологам, либо к терапевтам.

Ранее медик перечислила лучшие витамины для применения в зимний период.

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