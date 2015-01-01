В Петербурге мужчина онанировал между школой и детским садом

Подозреваемым оказался 34-летний неработающий ранее судимый гражданин.

В среду, 13 декабря, в экстренные службы обратилась петербурженка 1984 года рождения, заявив о том, что между школой и детским садом на юге города неизвестный мужчина совершал развратные действия. Об этом стало известно Piter.TV.

Ещё одно заявление об инциденте поступило в полицию накануне: женщина 1988 года рождения сообщила, что 13 декабря её малолетняя дочь 2012 года рождения видела, как неизвестный совершал действия сексуального характера у школы.

Подозреваемый был задержан на проспекте Ветеранов: им оказался 34-летний неработающий ранее судимый мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный приставал к девочке-подростку у магазина на Таврической.

Фото: Piter.TV