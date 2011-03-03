Бывшему сотруднику ДПС Колесникову продлили меру пресечения после конфликта с коллегой

Потерпевшая добивалась более жесткой меры пресечения.

Василеостровский районный суд продлил меру пресечения бывшему инспектору ДПС Александру Колесникову. Он обвиняется в превышении полномочий во время потасовки в отделении полиции с участием его коллеги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Конфликт произошел 31 января между сотрудницей угрозыска и двумя инспекторами ДПС. Один из них, Александр Колесников, по версии следствия, повалил сотрудницу на пол и завел руки за спину, сломав ей плечевую кость. Женщина была в гражданской одежде и не хотела показывать служебное удостоверение. Сам обвиняемый написал заявление на девушку о публичном оскорблении.

25 апреля возобновилось производство следственных действий по уголовному делу. В ближайшее время следователь проведет очную ставку между Колесниковым и потерпевшей, а также между потерпевшей и свидетелем.

Бывшему полицейскому до 2 июля запрещено выходить из дома в ночное время, давать комментарии по делу в Интернете, получать почтово-телеграфные отправления, общаться с людьми за некоторыми исключениями. Потерпевшая требовала для Колесникова более жесткую меру, но ее требования не удовлетворили.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, продлив Колесникову запрет определенных действий по 02.07.2022 включительно, с сохранением ранее установленных судом ограничений (https://t.me/SPbGS/11160).

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга