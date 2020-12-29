В Петербурге двух сотрудников ГИБДД задержали за взятку в размере 100 тысяч рублей

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением гражданина среднеазиатской республики, за административное правонарушение потребовали с него взятку.

В Петербурге задержали сотрудников ГИБДД за получение взятки в размере 100 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 20 января, около 15:00 сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) при получении взятки в размере 100 тысяч рублей задержали сотрудников ГИБДД УМВД России по Петроградскому району: старшего инспектора (по пропаганде безопасности дорожного движения) Кирилла Кассина, инспектора по ИАЗ (рассмотрение ДТП б/п) Алексея Петрова.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением гражданина среднеазиатской республики, выявили административное нарушение и потребовали взятку в размере 100 000 рублей, после чего водителя отпустили за деньгами. Он через некоторое время вернулся под контролем сотрудников УСБ.

Ранее полицейский в Петербурге получил 5 лет условно за взятку от задержанного.

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