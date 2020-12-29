Полицейский в Петербурге получил 5 лет условно за взятку от задержанного

Подозреваемый свою вину признал и помогал следствию.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Петра Локшина, заместителя командира взвода батальона полиции по Приморскому району. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, в сентябре 2018 года Локшин и его коллега были в служебной машине на Вокзальном проезде. Там они и задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков. Полицейские потребовали с подозреваемых 300 тысяч рублей, но у тех нашлось только 56 тысяч рублей. Подозреваемых полицейские высадили на Комендантском проспекте, деньги поделили пополам.

В суде Локшин признал свою вину и активно сотрудничал с правоохранительными органами. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно, в течение этого времени он не сможет работать в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении второго полицейского выделено в отдельное производство.

Ранее во Всеволожске задержали инспектора ДПС, подозреваемого во взяточничеств.

Фото: Piter.tv