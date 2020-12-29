Скоро задержанному изберут меру пресечения.

Во Всеволожске задержан инспектор ДПС, подозреваемый во взяточничестве. Об этом рассказали 5 января в пресс-службе Следкома Ленинградской области.

Следствие предполагает, что подозреваемый умышленно и из корыстных побуждений получил взятку от гражданина за не составление протокола об административном правонарушение. "Помощь" дорожный полицейский оценил в сумму более 38 тыс. рублей.

После получения взятки подозреваемый был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по городу и области. Скоро задержанному изберут меру пресечения.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям коррупционного характера. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления – отметили в Следкоме.

Ранее падение женщины в воду у Благовещенского моста попало на видео. Запись с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как 50-летняя женщина прыгает в Неву.

Фото: Piter.tv