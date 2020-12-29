Прохожие вызвали скорую помощь, когда вышли на дорогу.

Падение женщины в воду у Благовещенского моста попало на видео. Запись с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как 50-летняя женщина прыгает в Неву. Её спасли прохожие, а позже скорая увезла в больницу.

Спасателям пришлось приехать на вызов к Университетской набережной днем 5 января. Как рассказал Piter.tv источник в экстренных службах, у Благовещенского моста женщина прыгнула в реку. Она осталась в живых – ее вытащили прохожие. На видео можно заметить, что горожане вызвали скорую помощь, когда вышли на дорогу.

Пострадавшую отвезли в больницу.

Видео: Piter.tv