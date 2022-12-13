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В Выборге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с пистолетом
Сегодня, 10:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с пистолетом

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Мужчина уже был неоднократно судим.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

В Выборге вечером 24 февраля росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который имел при себе предмет, похожий на пистолет Макарова. Перед этим поступила информация, что мужчина ведёт себя шумно и несдержанно в отношении прохожих.

При проверке выяснилось, что ранее мужчина был судим за преступления по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и статье 222 часть 1 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Ранее в Ленобласти росгвардейцы задержали мужчину, пристававшего к находившимся в кафе несовершеннолетним.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны

Теги: пистолет, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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