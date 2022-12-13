В Выборге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с пистолетом

Мужчина уже был неоднократно судим.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

В Выборге вечером 24 февраля росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который имел при себе предмет, похожий на пистолет Макарова. Перед этим поступила информация, что мужчина ведёт себя шумно и несдержанно в отношении прохожих.

При проверке выяснилось, что ранее мужчина был судим за преступления по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и статье 222 часть 1 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Ранее в Ленобласти росгвардейцы задержали мужчину, пристававшего к находившимся в кафе несовершеннолетним.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны