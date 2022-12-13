В Ленобласти росгвардейцы задержали мужчину, пристававшего к находившимся в кафе несовершеннолетним

65-летний мужчина предлагал нескольким несовершеннолетним конфеты, жвачку и деньги, чтобы они вышли с ним на улицу.

В Ленобласти наряд Росгвардии задержал гражданина, пристававшего к находившимся в кафе несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Днём 14 февраля в пиццерии на Колтушском шоссе 65-летний мужчина предлагал нескольким несовершеннолетним конфеты, жвачку и деньги, чтобы они вышли с ним на улицу. Заметив, что на это обратили внимание работники заведения, мужчина сел за столик и выложил из своей сумки нож. После этого персонал пиццерии нажал кнопку тревожной сигнализации.

Мужчина попытался покинуть кафе и скрыться, но был задержан у выхода. При проверке выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Мужчину доставили в 128 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Позже поступило сразу несколько заявлений от местных жителей о том, что данный гражданин ранее неоднократно наблюдал за гуляющими на улице детьми и звал их пойти с ним, предлагая сладости и деньги.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны