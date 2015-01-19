Сотрудники Росгвардии остановили объявленный в розыск автомобиль в Красногвардейском районе

Владелец автомобиля подозревается в незаконном предпринимательстве на территории Всеволожского района Ленобласти.

В понедельник, 7 октября, в 12:10 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Петербурга получили информацию о том, что автомобиль Mercedes-Benz C 180 находится в розыске. Владелец автомобиля подозревается в незаконном предпринимательстве на территории Всеволожского района Ленобласти.

По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, автомобиль был замечен на улице Красина и двигался в направлении улицы Коммуны. Через пять минут экипаж Росгвардии обнаружил разыскиваемый автомобиль недалеко от Охтинской плотины и задержал водителя. Им оказался 51-летний гражданин.

Задержанного доставили в 26 отдел полиции, а затем передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте росгвардейцы по "горячим" следам задержали хулиганов, разбивших окно квартиры.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти