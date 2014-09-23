В Кронштадте росгвардейцы по "горячим" следам задержали хулиганов, разбивших окно квартиры

Росгвардейцы доставили задержанных, ранее привлекавшихся к административной ответственности за мелкие нарушения, в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб, причиненный владельцам квартиры, оценивается.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушителей, которые разбили окно квартиры на первом этаже жилого дома в Кронштадте.

По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, вечером 2 октября в правоохранительные органы обратился житель дома на Посадской улице и рассказал, что двое хулиганов разбили окно его квартиры, бросив стеклянную бутылку, а затем скрылись. Были переданы приметы подозреваемых.

Спустя 15 минут сотрудники Росгвардии, работавшие по "горячим" следам, обнаружили и задержали двух мужчин в возрасте 31 и 30 лет, похожих на хулиганов. Они находились на остановке общественного транспорта на Кронштадтском шоссе.

Росгвардейцы доставили задержанных, ранее привлекавшихся к административной ответственности за мелкие нарушения, в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб, причиненный владельцам квартиры, оценивается.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина угрожал бригаде "скорой" ножом в Невском районе.

Фото: Piter.TV