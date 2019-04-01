Нетрезвый мужчина угрожал бригаде "скорой" ножом в Невском районе

Изначально медиков вызвали прохожие, увидев человека, неподвижно лежавшего на земле.

В Невском районе был задержан мужчина, который угрожал ножом бригаде скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Патрульный наряд отдела вневедомственной охраны ночью 2 октября получил информацию о том, что в автомобиле "скорой", находящемся на перекрестке Искровского проспекта и улицы Антонова-Овсеенко, сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 50-летнего нетрезвого горожанина. Он во время медосмотра начал угрожать медицинским работницам.

Изначально медиков вызвали прохожие, увидев человека, неподвижно лежавшего на земле. Однако тот внезапно очнулся и повел себя агрессивно. Хулигана доставили в отдел полиции, нож изъят.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина напала с ножом на фармацевта в аптеке на Комендантском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти