Женщина напала с ножом на фармацевта в аптеке на Комендантском

Полиция принимает меры для поиска и задержания подозреваемой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 2 октября, в полицию Приморского района поступила информация о том, что из аптеки, находящейся в доме №55 на Комендантском проспекте, выбежала женщина с ножом.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и обнаружили в аптеке 24-летнюю женщину-фармацевта с ранениями от ножа. Пострадавшая была срочно госпитализирована.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в тот день в 21:30 в аптеку вошла незнакомая женщина, которая попыталась похитить медикаменты. Когда фармацевт попыталась остановить её, она получила удар ножом в лицо. После этого злоумышленница скрылась с места происшествия.

Полиция принимает меры для поиска и задержания подозреваемой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что после стрельбы по окну в Невском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV