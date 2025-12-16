Петербург и Сербия договорились о студенческих обменах и медийном сотрудничестве

Участники встречи сошлись во мнении, что это заложит прочную основу для будущего партнёрства в научной и образовательной сферах.

В Смольном сегодня прошла рабочая встреча, посвящённая укреплению связей между Санкт-Петербургом и Республикой Сербией. Председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев обсудил с официальной делегацией во главе с Арно Гуйоном, директором Канцелярии публичной и культурной дипломатии правительства Сербии, перспективы культурного и академического сотрудничества.

Сербская сторона выступила с рядом инициатив, направленных на углубление двусторонних отношений. В частности, было предложено организовать регулярные визиты петербургских журналистов в Сербию для освещения ключевых событий, что позволит укрепить информационное присутствие балканской республики. Одним из центральных пунктов переговоров стала идея запуска программ студенческих обменов между ведущими вузами двух стран. Участники встречи сошлись во мнении, что это заложит прочную основу для будущего партнёрства в научной и образовательной сферах.

В беседе также приняли участие представители СПбГУ, городского Комитета по культуре и Представительства МИД России. Визит сербской делегации приурочен к знаковому событию – премьере документального фильма о Савве Владиславиче-Рагузинском, сподвижнике Петра I и выдающемся дипломате сербского происхождения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге побывала делегация из Сьерра-Леоне для участия в ПМЭФ-2026.

Фото: Пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга