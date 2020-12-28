Главы Петербурга и Камчатского края обсудили будущее сотрудничество

По словам Александра Беглова, регионы могут сотрудничать в области туризма, культуры и медицины.

Губерантор Петербурга Александр Беглов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили сотрудничество регионов. По словам главы Северной столицы, город может поставлять Камчатскому краю промышленную продукцию, медикаменты, передала пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что фармацевтические предприятия Петербурга выпускают широкой спектр востребованных лекарств, в том числе вакцину "Спутник V". В свою очередь город заинтересован в продукции, которая производится в Камчатском крае, а также в привлечении абитуриентов в городские вузы для обучения на новой целевой программе, которая сейчас прорабатывается.

Накануне на судостроительном заводе "Северная верфь" заложили траулер "Капитан Коротич", который будет работать на Дальнем Востоке.

Фото: Instagram / @vv_solodov