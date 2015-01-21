На "Северной верфи" заложили траулер "Капитан Коротич" для работы на Дальнем Востоке

Судно будет вылавливать рыбу и перерабатывать ее.

На судостроительном заводе "Северная верфь" прошла церемония закладки морского траулера-процессора "Капитан Коротич". Он предназначен для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Капитан Коротич" будет ловить сельдь, минтай и другие промысловые виды. Он способен вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки и замораживать до 100 тонн в сутки. Продуктовую линейку составят разделанная мороженая рыба, рыбное филе, икра и печень минтая, рыбные фарш и мука.

Заказчиком судна является АО "Акрос". Численность экипажа составит 70-80 человек. Траулер назван в честь судоводителя, опытного капитана, проработавшего в рыболовной отрасли Камчатского края более 40 лет Валентина Владимировича Коротича.

Видео: пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"