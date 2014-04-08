  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СПбГУ и "Ленфильм" будут готовить специалистов для киноиндустрии
Сегодня, 10:35
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

СПбГУ и "Ленфильм" будут готовить специалистов для киноиндустрии

0 0

В киностудии студенты пройдут практику, также после выпуска им предоставят рабочие места.

Петербургский государственный университет и киностудия "Ленфильм" подписали соглашение о расширении сотрудничества, которое направлено на совместную подготовку квалифицированных специалистов. Об этом пишет "Петербургский дневник"

"Ленфильм" будет взаимодействовать с Клиникой коммуникационных проектов вуза и другими клиниками. Планируется, что в киностудии студенты пройдут практику, также после выпуска им предоставят рабочие места. 

Сегодня университет заключил свыше 1,6 тыс. соглашений с работодателями из различных сфер. Это позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с будущими специалистами. В ближайшее время "Ленфильм" привлечет студентов к организации и проведению "Ночи музеев". 

Ранее на Piter.TV: петербургских студентов освободят от туристического налога. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: ленфильм, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии