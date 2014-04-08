СПбГУ и "Ленфильм" будут готовить специалистов для киноиндустрии

В киностудии студенты пройдут практику, также после выпуска им предоставят рабочие места.

Петербургский государственный университет и киностудия "Ленфильм" подписали соглашение о расширении сотрудничества, которое направлено на совместную подготовку квалифицированных специалистов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

"Ленфильм" будет взаимодействовать с Клиникой коммуникационных проектов вуза и другими клиниками. Планируется, что в киностудии студенты пройдут практику, также после выпуска им предоставят рабочие места.

Сегодня университет заключил свыше 1,6 тыс. соглашений с работодателями из различных сфер. Это позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с будущими специалистами. В ближайшее время "Ленфильм" привлечет студентов к организации и проведению "Ночи музеев".

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга