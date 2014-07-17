Работница частного вуза в Петербурге передала мошенникам 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге 72-летняя сотрудница частного вуза отдала мошенникам 6,5 млн рублей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в период с 19 по 29 октября жительнице Рыбацкого звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ России. По словам злоумышленников, с банковского счета пенсионерки кто-то якобы пытался перевести деньги в Украину. Для сохранности средств ее попросили передать все накопления курьеру.

Так, 19 октября на Коломяжском проспекте женщина отдала мужчине более 2,3 млн рублей, 21 октября на Шлиссельбургском проспекте – 648,3 тыс. рублей, а 29 октября там же – еще 3,5 млн рублей. Деньги забирал неизвестный, на вид ему 20-25 лет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове пенсионер передал мошенникам более 15,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV