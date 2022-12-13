Росгвардия сообщила о состоянии раненного у "Гостиного Двора" омоновца

Сотрудник ОМОН был переведён из реанимации в палату.

Раненный в Петербурге у "Гостиного двора" сотрудник ОМОН "Бастион" Росгвардии идёт на поправку. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Сотрудник ОМОН был переведён из реанимации в палату, он находится в стабильном состоянии и идет на поправку.

Раненого 28 февраля посетил командующий Северо-Западного округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Андрей Тарасов. Ранее стало известно, что Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН "Бастион" за то, что тот обнаружил вооруженного мужчину в общественном месте.

Видео: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ