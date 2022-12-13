Раненного у станции метро "Гостиный Двор" сотрудника ОМОНа пообещали наградить за службу

При задержании злоумышленника правоохранитель был ранен.

Раненого у метро "Гостиный Двор" сотрудника ОМОН "Бастион" могут наградить. С таким предложением выступил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО Росгвардии.

Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН "Бастион" за то, что тот обнаружил вооруженного мужчину в общественном месте. Напомним, при задержании злоумышленника правоохранитель был ранен.

Пострадавшего доставили в больницу. Мужчина находится в реанимации.

Ранее на Piter.tv: около входа на станцию "Гостиный двор" мужчина стрелял в сотрудника ОМОНа – видео.

Фото: Телеграм / Shot