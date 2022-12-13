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Раненного у станции метро "Гостиный Двор" сотрудника ОМОНа пообещали наградить за службу
Сегодня, 13:58
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Раненного у станции метро "Гостиный Двор" сотрудника ОМОНа пообещали наградить за службу

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При задержании злоумышленника правоохранитель был ранен. 

Раненого у метро "Гостиный Двор" сотрудника ОМОН "Бастион" могут наградить. С таким предложением выступил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО  Росгвардии.

Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН "Бастион" за то, что тот обнаружил вооруженного мужчину в общественном месте. Напомним, при задержании злоумышленника правоохранитель был ранен. 

Пострадавшего доставили в больницу.  Мужчина находится в реанимации. 

Ранее на Piter.tv: около входа на станцию "Гостиный двор" мужчина стрелял в сотрудника ОМОНа – видео.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: гостиный двор, стрелял в сотрудника омона
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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