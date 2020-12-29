Состояние Алисы Фрейндлих после заболевания коронавирусом остается стабильным

Актрису БДТ госпитализировали 25-го декабря.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получает кислородную поддержку. Ее состояние при коронавирусе остается стабильным, сообщило "ТАСС".

Актриса проходит лечение в клинической больнице №122 имени Соколова в Петербурге. Накануне Фрейндлих начала выполнять простые дыхательные упражнения. До этого ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Артистку вместе с дочерью и внучкой госпитализировали с COVID-19 в конце декабря.



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Фото: bdt.ru / Стас Левшин