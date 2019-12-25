Губернатор Петербурга вручил государственные награды Алисе Фрейндлих и Михаилу Боярскому

Фрейндлих награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, Боярский – Орденом Почета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии вручения государственных наград РФ и поощрений Президента Владимира Путина. Среди награждённых – деятели искусства и культуры, врачи, работники сферы образования, промышленных предприятий, службы МЧС. Наград были удостоены простые петербуржцы, проявившие мужество в непростых ситуациях. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Пул 78".

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена артистка Большого драматического театра им. Товстоногова Алиса Фрейндлих. За большой вклад в развитие культуры и искусства Орденом Почета награжден артист Театра имени Ленсовета Михаил Боярский.

Каждый из вас на своём рабочем месте сделал все, чтобы мы достигли необходимого результата, которого ожидало от нас Правительство страны. Александр Беглов, губернатор

Ранее пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным вручили награды и квартиры.

Фото: Telegram / Пул 78