Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Состояние актрисы стабильно тяжелое. Новый год она проведет в больнице в компании внучки и дочери.

В канун Нового года, 31 декабря, актриса Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии, сообщил 5 телеканал.

Источник в клинике заявил, что отрицательной динамики нет. На лечении в больнице №122 имени Соколова также находятся дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова, а также внучка Анна Тарасова. Ранее медики говорили о стабильно тяжелом состоянии актрисы, у нее выявили 36% поражение легких.На данный момент народная артистка получает интенсивную терапию под постоянным контролем медиков.

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Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова