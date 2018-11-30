Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

В канун Нового года, 31 декабря, актриса Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии, сообщил 5 телеканал.
Источник в клинике заявил, что отрицательной динамики нет. На лечении в больнице №122 имени Соколова также находятся дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова, а также внучка Анна Тарасова. Ранее медики говорили о стабильно тяжелом состоянии актрисы, у нее выявили 36% поражение легких.На данный момент народная артистка получает интенсивную терапию под постоянным контролем медиков.
Ранее мы писали, что на перекрестке Туристской и Савушкина столкнулись две иномарки.
Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова
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