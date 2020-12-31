Видео: на перекрестке Туристской и Савушкина столкнулись две иномарки

Авария произошла в ночь на 31 декабря.

Около половины второго часа ночи в четверг, 31 декабря, на перекрестке улиц Туристской и Савушкина столкнулись две иномарки, сообщил "Дорожный инспектор".

19-летний водитель "Киа", который начал разворачиваться, не предоставил преимущество встречной "Тойоте", за рулем которой находился 21-летний водитель. В результате ДТП никто не пострадал. В редакцию Piter.TV попала видеозапись момента аварии. Отметим, что, судя по фото, которыми поделился "Дорожный инспектор, повреждения у машин серьезные.

Ранее мы писали, что на Дачном проспекте неизвестный попытался ограбить банк.

Видео: Piter.TV