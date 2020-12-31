У мужчины в руке была граната.

Вечером в четверг, 31 декабря, на Дачном проспекте неизвестный попытался ограбить банк.

Мужчина вошел в отделение банка, расположенное в доме №17к3. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как к специалисту подходит злоумышленник и достает из кармана что-то, похожее на гранату. По всей видимости, попытка грабежа кончилась неудачей. Что сподвигло горожанина попытаться ограбить банк, неизвестно. Полицейские разыскивают петербуржца славянской внешности в коричневой куртке.

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Видео: Piter.TV