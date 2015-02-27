В Ленинградском зоопарке показали сосновую сонорскую змею

В Ленинградском зоопарке отметил, что рептилии являются мастерами выживания и способны адаптироваться к любым условиям, от жарких пустынь до влажных тропических лесов.

Сегодня весь мир отмечает Международный день рептилий. Эти существа живут на нашей планете уже более 300 миллионов лет. В честь праздника Ленинградский зоопарк представляет нового "чешуйчатого питомца" — сосновую сонорскую змею.

Этот вид обитает на юго-западе США и в Мексике. Сосновая сонорская змея отличается тонким телом и небольшой головой. Ее спинные чешуи имеют особую форму, которая напоминает киль. При возникновении опасности змея издает звук, напоминающий шипение или свист.

В Ленинградском зоопарке отметил, что рептилии являются мастерами выживания и способны адаптироваться к любым условиям, от жарких пустынь до влажных тропических лесов. Однако, несмотря на их приспособленность, многие виды находятся под угрозой исчезновения. Сотрудники зоопарка подчеркнули, что в их коллекции представлено более 100 видов рептилий и пригласили всех желающих познакомиться с новым обитателем.