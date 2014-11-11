В Ленинградском зоопарке отмечают День ленивца

Как нужно реагировать на стрессовые ситуации в жизни — показали наглядно.

В это воскресенье, 20 октября, отмечается День ленивца. Праздник был учреждён в 2010 году, чтобы напомнить нам, насколько уникальны эти очаровательные животные. А ещё это день напоминания, как важно сохранить вид этих животных.

В Ленинградском зоопарке с 2009 года проживает целая семья двупалых ленивцев: малыш Мокко и взрослые Соня, Ирвин и Кузя. Одного из них показали на видео.

Отметим, что у двупалых ленивцев температура тела ниже чем у других млекопитающих, замедленный обмен веществ.Однако они любят менять обстановку, несмотря на "медлительность".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке похвастались причёской утки-пижона.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"