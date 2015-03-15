В Ленинградском зоопарке похвастались причёской утки-пижона

Если ждёте какого-то сигнала от вселенной, чтобы поменять жизнь, то стоит посмотреть на домашнюю утку в Ленинградском зоопарке. После трансформации она стала настоющим пижоном со стильной причёской.
"Когда тебе сделали шикарную причёску, и ты не можешь скрывать свою великолепность. Надеемся, что вы так же роскошно себя ощущаете, как наша домашняя утка"
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее Piter.TV сообщал, что воробьиные сычи поссорились в Ленинградском зоопарке.
Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"
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