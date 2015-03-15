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В Ленинградском зоопарке похвастались причёской утки-пижона

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Домашняя утка стала стильной после умелых рук парикмахеров.

Если ждёте какого-то сигнала от вселенной, чтобы поменять жизнь, то стоит посмотреть на домашнюю утку в Ленинградском зоопарке. После  трансформации она стала настоющим пижоном со стильной причёской.   

"Когда тебе сделали шикарную причёску, и ты не можешь скрывать свою великолепность. Надеемся, что вы так же роскошно себя ощущаете, как наша домашняя утка"

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Piter.TV сообщал, что воробьиные сычи поссорились в Ленинградском зоопарке. 

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"


 

  

Теги: ленинградский зоопарк, утка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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