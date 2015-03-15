В Ленинградском зоопарке похвастались причёской утки-пижона

Домашняя утка стала стильной после умелых рук парикмахеров.

Если ждёте какого-то сигнала от вселенной, чтобы поменять жизнь, то стоит посмотреть на домашнюю утку в Ленинградском зоопарке. После трансформации она стала настоющим пижоном со стильной причёской.

"Когда тебе сделали шикарную причёску, и ты не можешь скрывать свою великолепность. Надеемся, что вы так же роскошно себя ощущаете, как наша домашняя утка" Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Piter.TV сообщал, что воробьиные сычи поссорились в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"



