Роскачество назвало лучшие сливочные сосиски

Лучшими оказались шесть образцов из двадцати.

Эксперты Роскачества исследовали сосиски "Сливочные" двадцати популярных торговых марок из разных регионов России. Только шесть компаний придерживались при изготовлении ГОСТа. Остальные изготовители руководствовались ТУ или СТО, это не нарушение, но знака качества такая продукция не получает. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

По ГОСТу, в "Сливочных" сосисках должно быть минимум 50% говядины, 20% свинины, сливки, вода, нитритно-посолочная смесь, сахар, пряности, антиокислители. Допускается использование пищевых фосфатов. В сосисках не должно быть мяса птицы, растительных белков, свиной шкуры.

Оказалось, что в сосисках "Великолукского мясокомбината", в составе которых указана говядина на первом месте, говядины не было вообще, только свинина.

Лучшими "Сливочными" сосисками признаны: "Дымов", "Мираторг", "Рублёвский", "Вязанка", "Губкинский мясокомбинат", "Мясной дом Бородина".

Ранее худеющим рекомендовали отказаться от колбасы и сосисок.

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