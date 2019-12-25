Худеющим рекомендовали отказаться от колбасы и сосисок

Колбаса и сосиски являются высококалорийными продуктами.

Людям, которые следят за своей фигурой, лучше исключить из рационы колбасные изделия. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал председатель организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

Колбаса и сосиски являются высококалорийными продуктами. Например, процент жира в "Русских" сосисках составляет 30%, в молочных – 28%, в "Докторской" колбасе – 22%. Злоупотреблять этими продуктами не стоит.

При этом в колбасные изделия добавляют не самые полезные усилители вкуса, которые вызывают привыкание.

Специалисты ранее проверили качество вареной колбасы в магазинах Петербурга.

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