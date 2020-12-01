Специалисты проверили качество вареной колбасы в магазинах Петербурга

В четырех марках колбасы было найдено куриное мясо, которого там быть не должно.

В докторской варёной колбасе на петербургских прилавках нашли посторонние ДНК. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации потребителей "Общественный контроль".

По ГОСТу, в вареной колбасе должны быть только мясо говядины и свинины. Но производители все чаще стали подмешивать более дешевое сырье – куриное мясо.

Из десяти проверенных образцов курицу нашли в четырех. Куриные следы обнаружили в торговых марках "Атяшево", "Велком", "Ближние горки", а также "Рублевский". Самым низкокачественным продуктом в этот раз оказалась колбаса "Молочная" ТМ "РУБЛЕВСКИЙ" от ООО "МПЗ "Москворецкий", в составе которой, кроме ДНК курицы, был обнаружен еще и коллаген.

Ранее специалисты нашли в сосисках коллаген и ДНК курицы.

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