В Петербурге специалисты нашли в сосисках коллаген и ДНК курицы

Специалисты не советовали покупать сосиски трех производителей.

ДНК курицы, коллаген и камедь нашли в свино-говяжих сосисках на полках петербургских магазинов. Об этом рассказали в организации "Общественный контроль". При этом большинство из проверенных марок соответствуют требованиям гос.стандарта.

Результаты экспертизы качества сосисок, которую "Общественный контроль" провел в декабре 2020 года, показали, что доля образцов, не соответствующих обязательным требованиям, в этом сегменте возросла до 30%. Общественный контроль

Специалисты не советовали покупать сосиски следующих марок: "Молочные" ТМ "Торговая площадь", сосиски "Молочные" ТМ "ВЕЛКОМ" и сосиски ТМ "Мясной дом Бородина".

В прошлом году диетолог назвал правила выбора колбасы.

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