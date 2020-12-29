В Петербурге специалисты нашли в сосисках коллаген и ДНК курицы

ДНК курицы, коллаген и камедь нашли в свино-говяжих сосисках на полках петербургских магазинов. Об этом рассказали в организации "Общественный контроль". При этом большинство из проверенных марок соответствуют требованиям гос.стандарта.
Результаты экспертизы качества сосисок, которую "Общественный контроль" провел в декабре 2020 года, показали, что доля образцов, не соответствующих обязательным требованиям, в этом сегменте возросла до 30%.
Общественный контроль
Специалисты не советовали покупать сосиски следующих марок: "Молочные" ТМ "Торговая площадь", сосиски "Молочные" ТМ "ВЕЛКОМ" и сосиски ТМ "Мясной дом Бородина".
В прошлом году диетолог назвал правила выбора колбасы.
Фото: Pixabay
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