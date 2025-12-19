Более половины сосисок в магазинах Петербурга не прошли проверку ГОСТ

Эксперты выявили крахмал и опасную микрофлору в популярных сосисках.

В Санкт-Петербурге общественные эксперты выявили массовые нарушения требований ГОСТа в сосисках известных брендов, реализуемых в торговых сетях города. Результаты исследования опубликованы организацией "Общественный контроль".

По данным "Общественного контроля", 60 процентов сосисок "Молочные" и "Сливочные", приобретенных в магазинах Санкт-Петербурга, не соответствуют требованиям государственного стандарта. Исследование охватило продукцию восьми торговых марок. Специалисты отмечают, что согласно ГОСТу в составе таких сосисок допускается использование говядины, свинины, яичных продуктов, соли, специй и фиксатора окраски нитрита натрия. Лабораторные исследования показали, что часть производителей заменяет предусмотренные рецептурой компоненты посторонними добавками.

Экспертиза, проведенная накануне новогодних праздников, выявила в пяти из восьми образцов превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также наличие крахмала и субпродуктов, не предусмотренных ГОСТом. Эти факты расцениваются как признаки фальсификации. Нарушения были зафиксированы в торговых сетях "Дикси" и "Лента". В магазине "Дикси" на улице Маршала Говорова были приобретены сосиски ТМ "Мясоедов" производства ООО "Владимирский стандарт", в которых уровень МАФАнМ превышал норму в 3,2 раза. В этой же сети выявлено превышение допустимых показателей в сосисках "Молочные" ТМ "Дымов", где показатель оказался выше нормы в 2,3 раза.

В торговом комплексе "Лента" на набережной Обводного канала обнаружены сосиски "Сливочные" ТМ "Мясной дом Бородина" с превышением уровня МАФАнМ в 2,3 раза. В ходе предыдущих проверок в продукции этого бренда фиксировались еще более значительные отклонения, включая превышение микрофлоры в десятки раз и наличие компонентов, не заявленных на упаковке.

Также в "Ленте" выявлены несоответствия в сосисках "Молочные" ТМ "Велком", где лабораторные анализы обнаружили субпродукты, не указанные в маркировке. Продукция этой торговой марки ранее уже попадала в перечень товаров с нарушениями, включая обнаружение крахмала и превышение микробиологических показателей. Отдельно отмечены вареные колбасные изделия ТМ Bonvida, являющейся собственной маркой сети "Лента". В предыдущих исследованиях в сосисках этого бренда фиксировалось превышение допустимого уровня МАФАнМ почти в восемь раз.

Россельхознадзор также вынес предостережения нескольким мясоперерабатывающим предприятиям. В отношении ООО "Владимирский стандарт" проводится внеплановая выездная проверка.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга напомнил об опасности ботулизма.

Фото: freepik