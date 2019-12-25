Задержана грабительница из Киришей, вырвавшая серьгу из уха пенсионерки

Подозреваемая сдала украшение в ломбард.

В Киришах пенсионерка оказалась жертвой грабительницы прямо в подъезде своего дома. подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 июня в полицию Киришского района обратилась 65-летняя жительница одного из домов по проспекту Героев. Женщина рассказала, что днем в подъезде дома на нее напала неизвестная, сорвав с ее уха золотую сережку, после чего с похищенным с места происшествия скрылась. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Тем же вечером на улице Строителей в Киришах подозреваемая была задержана сотрудниками угрозыска. Как оказалось, 31-летняя ранее судимая неработающая местная жительница уже сдала серьгу в ломбард. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Также полицейские задержали 69-летнего петербуржца, подозреваемого в нападении на 12-летнего подростка.

Фото: unsplash (Aniket Sharma)