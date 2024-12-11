Ленобласть движется к сортировке 100% своих отходов

За последние годы были предоставлены субсидии муниципалитетам для создания 4 300 новых контейнерных площадок и закупки более 1 200 новых контейнеров для раздельного сбора, а также расширен парк спецтехники для вывоза отходов.

Ленинградская область стремится к сортировке 100% своих отходов и увеличению доли переработанных материалов в производственном процессе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале по итогам встречи вице-премьера Дмитрия Патрушева с регионами, посвящённой проектам экономики замкнутого цикла.

Глава области подчеркнул, что в Кингисеппском районе построен современный завод по сортировке и переработке отходов, а аналогичное предприятие появится и во Всеволожском районе. Также в экопромпарке ППК "РЭО" в Гатчинском округе стартует производство вторичных материалов из пластика, шин и стекла.

За последние годы были предоставлены субсидии муниципалитетам для создания 4 300 новых контейнерных площадок и закупки более 1 200 новых контейнеров для раздельного сбора, а также расширен парк спецтехники для вывоза отходов, отметил Александр Дрозденко. По словам губернатора, в регионе продолжается рекультивация старых свалок: уже очищены территории в Светогорске и Сосновом Бору, следующие на очереди — полигоны в Приозерске и Кингисеппе.

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Фото: Telegram / Александр Дрозденко