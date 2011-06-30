С 2022 года будет введен раздельный сбор отходов на 75 площадках Выборга

В девяти районах Ленинградской области уже расставлены контейнеры для раздельного сбора пластика и стекла.

Депутатский корпус Выборга обсудил перспективы по сбору и транспортировке мусора с руководством предприятия, которое оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Ленобласти. Глава муниципального образования Дмитрий Никулин отметил, что необходимо урегулировать взаимодействие в интересах жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во время заседания представитель компании – перевозчика ТБО (ООО "Спецтранс 47") сообщил о специфике работы предприятия и ответил на вопросы.

В настоящее время ООО "Спецтранс 47" работает в северной части Выборгского района. Поэтапно осуществляются мероприятия по замене емкостей для мусора. Со следующего года будет введен раздельный сбор отходов на 75 площадках Выборга. представитель ООО "Спецтранс 47"

В девяти районах Ленинградской области уже расставлены контейнеры для раздельного сбора пластика и стекла. Выборг в настоящее время формирует условия для сортировки мусора.

Также в Выборге дополнительные средства направили на город.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; Piter.TV (носит иллюстративный характер)