В Выборге дополнительные средства направили на город

Решением городского депутатского корпуса скорректирован также Устав муниципального образования и регламент работы совета депутатов, утверждены нормы об увековечении имен воинов, погибших на территории Выборга.

Городской совет депутатов провел глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Участие в работе депутатского корпуса принял глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев выступил с докладом об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за I полугодие 2021 года и корректировке планов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В преддверии зимы дополнительные средства было решено направить на механизированную уборку улично-дорожной сети, на повышение энергоэффективности дома № 1-а по Сайменскому шоссе, ремонт печей и дымоходов в муниципальных квартирах. Также выделены средства на проведение первоочередных противоаварийных работ в многоквартирном доме № 6 по Прогонной улице; проектирование общественной территории на Батарейной горе по программе "Формирование комфортной городской среды", на ликвидацию несанкционированных свалок, спил аварийных деревьев.

Решением городского депутатского корпуса скорректирован также Устав муниципального образования и регламент работы совета депутатов, утверждены нормы об увековечении имен воинов, погибших на территории Выборга. Государственный учет воинских захоронений осуществляется администрацией Выборгского района.

Также в Выборгском районе дополнительные средства направлены на нужды учреждений образования.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО