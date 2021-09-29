В Выборгском районе дополнительные средства направлены на нужды учреждений образования

Ремонт будет проведен в школах №1 и №37 Выборга, а также в школах поселков Гаврилово и Коробицыно.

Дополнительные средства выделены на сферу образования в Выборгском районе. Такое решение принято на заседании районного совета депутатов.

Ремонт будет проведен в школах №1 и №37 Выборга, а также в школах поселков Гаврилово и Коробицыно. Средства выделяются в рамках действующих договоров. Дофинансирование понадобилось в связи со значительным ростом стоимости стройматериалов.

В связи с поступлением дополнительных доходов в бюджет муниципального образования, а также в связи с экономией от конкурсных процедур произошло выделение дополнительных средств на различного рода мероприятия. Прежде всего, это ремонтные работы в образовательных учреждениях. Константин Паничев, председатель комитета финансов администрации Выборгского района

Кроме того, Константин Паничев сообщил об увеличении заработной платы сотрудников детских садов.

С 1 октября дополнительно выделяем средства на увеличение заработной платы сотрудникам дошкольного образования. Сотрудникам, которые полностью финансируются из местного бюджета. Константин Паничев, председатель комитета финансов администрации Выборгского района

Также депутаты Выборского района одобрили выделение порядка 63 миллионов рублей городским и сельским поселениям для покрытия первоочередных нужд.

Ранее главы Выборгского района поздравили дошкольных работников с Днём воспитателя.

Видео: МГ "Наш город"