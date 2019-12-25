В Киришах стартовали Всероссийские соревнования по водному поло
Сегодня, 15:56
В Киришах стартовали матчи Кубка России по водному поло среди женских команд. За победу борются восемь клубов из Ленинградской области, Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Первоуральска, Ханты-Мансийска и Златоуста, сообщили в администрации региона 27 марта. 

Задача Ленобласти – сделать водные виды спорта доступными круглый год: в городах региона с населением от 50 тыс. человек открываем бассейны. 

Вячеслав Комаров, председатель комитета по спорту области 

В Киришах с 2019 года работает Центр спортивной подготовки по водным видам спорта. Там готовят сборные по водному поло, плаванию и синхронному плаванию. А финал текущих соревнований ожидается уже 28 марта. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

