В Киришах стартовали Всероссийские соревнования по водному поло

В Киришах стартовали матчи Кубка России по водному поло среди женских команд. За победу борются восемь клубов из Ленинградской области, Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Первоуральска, Ханты-Мансийска и Златоуста, сообщили в администрации региона 27 марта.

Задача Ленобласти – сделать водные виды спорта доступными круглый год: в городах региона с населением от 50 тыс. человек открываем бассейны. Вячеслав Комаров, председатель комитета по спорту области

В Киришах с 2019 года работает Центр спортивной подготовки по водным видам спорта. Там готовят сборные по водному поло, плаванию и синхронному плаванию. А финал текущих соревнований ожидается уже 28 марта.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти