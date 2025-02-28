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Под Петербургом видеоловушка засняла сообразительного лося

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Лось стоя поедал поваленную ветром осину, а когда устал, решил прилечь.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла сообразительного лося. Животное сидя поедало дерево. 

Для сохатых поваленная ветром осина быстро становится обедом: запах упавшего дерева лоси могут учуять за километр, поскольку кора и ветки – их любимое зимнее лакомство. В холодное время года взрослое животное съедает до 15 килограммов еды в день. 

Вот только не удобно при таком высоком росте кушать, постоянно наклонив голову. Возможно, у лося затекла шея, и он сначала решил встать на колени, а затем и вовсе сообразил, что есть можно лежа. В таком комфортном положении сохатый ел около получаса. 

Павел Глазков, биолог 

Лось поел и размялся, чтобы снова вернуться в свой лесной ресторан. 

Ранее на Piter.TV: самка благородного оленя вышла к людям в Приозерском районе. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: всеволожский район, лось
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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