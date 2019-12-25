Самка благородного оленя вышла к людям в Приозерском районе

Самка выглядит здоровой и ухоженной, однако биолог Павел Глазков настоятельно рекомендует жителям воздерживаться от близкого контакта с животным.

В поселке Приозерского района Ленобласти уже второй день подряд наблюдается необычная гостья — самка благородного оленя. Животное спокойно взаимодействует с людьми, вызывая интерес своим поведением. Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков отметил, что причина ее появления среди людей пока неясна.

Благородный олень — довольно редкое явление для региона. В 1960-е годы этих животных специально завезли сюда и разместили в охотничьих хозяйствах Приозерского района и на Кургальском полуострове. На сегодняшний день в дикой природе насчитывается всего около двадцати особей благородного оленя. Они традиционно живут в стадах, поэтому появление одиночной самки в населенной местности вызывает удивление.

Самка выглядит здоровой и ухоженной, однако Павел Глазков настоятельно рекомендует жителям воздерживаться от близкого контакта с животным.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков