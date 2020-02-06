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Петербуржцы наблюдали солнечное затмение почти 1,5 часа

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Ясная погода подарила жителям Северной столицы прекрасное явление.

Сегодня жители российских городов стали свидетелями уникального астрономического явления — частичного солнечного затмения. Наибольшую фазу затмения зафиксировали в Санкт-Петербурге, где Луна закрыла 23% солнечного диска.

В Петербурге пик затмения пришёлся на 14:30–15:00. Следующее солнечное затмение, видимое в России, произойдёт 12 августа 2026 года и будет полным в Сибири.

Ранее Piter.TV сообщал, что появилось видео со стеклянным куполом над вестибюлем "Юго-Западной".

Видео: Telegram / RT на русском

Теги: погода, солнечное затмение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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