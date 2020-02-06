Петербуржцы наблюдали солнечное затмение почти 1,5 часа

Ясная погода подарила жителям Северной столицы прекрасное явление.

Сегодня жители российских городов стали свидетелями уникального астрономического явления — частичного солнечного затмения. Наибольшую фазу затмения зафиксировали в Санкт-Петербурге, где Луна закрыла 23% солнечного диска.

В Петербурге пик затмения пришёлся на 14:30–15:00. Следующее солнечное затмение, видимое в России, произойдёт 12 августа 2026 года и будет полным в Сибири.

Ранее Piter.TV сообщал, что появилось видео со стеклянным куполом над вестибюлем "Юго-Западной".

Видео: Telegram / RT на русском