Петербуржцы наблюдали солнечное затмение почти 1,5 часа

Сегодня жители российских городов стали свидетелями уникального астрономического явления — частичного солнечного затмения. Наибольшую фазу затмения зафиксировали в Санкт-Петербурге, где Луна закрыла 23% солнечного диска.
В Петербурге пик затмения пришёлся на 14:30–15:00. Следующее солнечное затмение, видимое в России, произойдёт 12 августа 2026 года и будет полным в Сибири.
Ранее Piter.TV сообщал, что появилось видео со стеклянным куполом над вестибюлем "Юго-Западной".
Видео: Telegram / RT на русском
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