Петербургские водители стали чаще скрывать номера в зонах платной парковки

Число случаев сокрытия регистрационных знаков автомобилей в зонах платной парковки в Петербурге постоянно растет. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Константин Чебыкин в беседе с spb.aif.ru.

Такие действия нарушают законодательство и негативно влияют на общественный порядок и уважение друг к другу, заявил парламентарий. Платные стоянки предназначены для уменьшения загруженности центральных улиц города транспортными средствами, однако сознательное уклонение от оплаты препятствует достижению поставленных целей, заметил депутат.

Властями активно рассматриваются способы борьбы с нарушениями. Одним из вариантов может стать система эвакуации автомобилей без номерных знаков, влекущая оплату за эвакуацию в размере 3 624 рублей, административный штраф 3 тыс. рублей и дополнительную плату в размере 100 рублей за каждый час нахождения авто на спецстоянке.

Дополнительно рассматривается вопрос усиления патрулирования сотрудниками Комитета по транспорту или применение устройств блокировки колес транспортных средств, чьи владельцы прячут знаки.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга