Петербургские компании сократили траты на корпоративы в честь Нового года

В Петербурге бизнес урезал траты на новогодние корпоративы. Это связано с желанием сэкономить, передает 9 декабря "Деловой Петербург".

Заявок на организацию Нового года для сотрудников стало меньше, в целом спад спроса составил 30%, отметили в агентстве MICE-мероприятий и деловых путешествий IBC Corporate Travel. Площадки, рестораны, гостиницы, службы кейтеринга сильно повысили цены на свои услуги. Обычно бюджет на корпоратив согласовывают за 9-12 месяцев.

По словам MICE-директора IBC Corporate Travel Ольги Степаненко, вилка цен на заведения в этом году – от 7,5 до 32,5 тыс. рублей на человека. А в следующем году стоимость праздника может увеличиться еще на 10%, прогнозируют эксперты.

Фото: pxhere